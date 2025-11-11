A Prefeitura de Sumaré formalizou adesão ao Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que vai beneficiar 50 jovens da rede pública estadual com oportunidades de estágio na administração municipal.

O programa, coordenado pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc-SP) em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), tem como objetivo inserir estudantes do ensino médio técnico no mercado de trabalho, proporcionando experiência prática e formação profissional qualificada.

Os 50 estudantes selecionados pela Seduc-SP atuarão em diversas secretarias e departamentos municipais. A iniciativa não gera custos para os cofres públicos municipais, já que o Governo do Estado arca com a bolsa-auxílio e o seguro obrigatório durante os seis meses de estágio.