Policiais militares prenderam um adolescente de 16 anos no bairro Cubatão, em Itapira, sob a acusação de tentativa de homicídio. O jovem é acusado de agredir sua namorada, de 21 anos, e um amigo dela, de 19, com golpes de faca.

A motivação do crime, conforme declaração do próprio adolescente à polícia, foi ciúmes. Ele teria se enfurecido após ler mensagens trocadas entre a namorada e o outro jovem no celular dela.

O ataque violento ocorreu à tarde. As duas vítimas, que sofreram ferimentos graves, foram levadas ao hospital pela mãe do próprio agressor. O estado de saúde delas foi inicialmente descrito como grave.