11 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA URBANA

Adolescente é apreendido ao tentar esfaquear namorada e amigo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem agrediu a namorada e um amigo a facadas por ciúmes; ambas as vítimas foram socorridas em estado grave.
Jovem agrediu a namorada e um amigo a facadas por ciúmes; ambas as vítimas foram socorridas em estado grave.

Policiais militares prenderam um adolescente de 16 anos no bairro Cubatão, em Itapira, sob a acusação de tentativa de homicídio. O jovem é acusado de agredir sua namorada, de 21 anos, e um amigo dela, de 19, com golpes de faca.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A motivação do crime, conforme declaração do próprio adolescente à polícia, foi ciúmes. Ele teria se enfurecido após ler mensagens trocadas entre a namorada e o outro jovem no celular dela.

O ataque violento ocorreu à tarde. As duas vítimas, que sofreram ferimentos graves, foram levadas ao hospital pela mãe do próprio agressor. O estado de saúde delas foi inicialmente descrito como grave.

Após o ocorrido, o adolescente se escondeu na casa da bisavó. Ao avistar a viatura policial, tentou fugir pulando muros e telhados das residências vizinhas, mas os PMs montaram um cerco e o capturaram.

Ele confessou que planejava fugir da cidade, mas a faca usada no crime não foi localizada.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi formalmente apreendido por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Comentários

Comentários