Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após tentarem roubar uma farmácia no Bairro Capela, em Mogi Guaçu. A ação foi interrompida por uma guarnição da Polícia Militar que estava em patrulhamento na região.

De acordo com a PM, os policiais avistaram os jovens em atitude suspeita dentro do estabelecimento. Ao perceberem a viatura, os dois esconderam algo na cintura e saíram correndo, mas foram acompanhados e abordados pela equipe.

Durante a abordagem, os adolescentes confessaram que foram ao local para roubar. Segundo relatos de funcionários à polícia, a dupla anunciou o assalto portando um canivete e exigiu acesso ao setor onde ficam armazenados medicamentos de alto custo.