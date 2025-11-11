11 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por estrangular e ameaçar esposa em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima conseguiu acionar a Polícia Militar após ser impedida de sair de casa; caso foi registrado na Delegacia da Mulher.
Um homem foi preso pela Polícia Militar sob acusação de violência doméstica contra a esposa no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor ameaçou a vítima e o filho dela e também a estrangulou com as mãos.

A vítima relatou aos policiais que o marido já havia cometido agressões anteriores. Na manhã de hoje, a situação se agravou: após novas ameaças e o ato de estrangulamento, ele tentou impedi-la de sair de casa. Mesmo assim, a mulher conseguiu chamar a polícia.

Ao ser abordado, o suspeito apresentou versão diferente, alegando que discutiu com a esposa porque queria sair de casa e ela não permitiu.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante foi formalizada. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

