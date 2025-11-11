Um homem foi preso pela Polícia Militar sob acusação de violência doméstica contra a esposa no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor ameaçou a vítima e o filho dela e também a estrangulou com as mãos.

A vítima relatou aos policiais que o marido já havia cometido agressões anteriores. Na manhã de hoje, a situação se agravou: após novas ameaças e o ato de estrangulamento, ele tentou impedi-la de sair de casa. Mesmo assim, a mulher conseguiu chamar a polícia.

Ao ser abordado, o suspeito apresentou versão diferente, alegando que discutiu com a esposa porque queria sair de casa e ela não permitiu.