A combinação entre bebida alcoólica e direção segue como uma das principais causas de mortes no trânsito de Campinas. Segundo dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), 29 sinistros fatais ocorridos entre 2024 e 2025 envolveram motoristas alcoolizados em vias urbanas.

Em 2024, o álcool esteve presente em 22 dos 61 acidentes fatais analisados — o equivalente a 36,1%. No balanço preliminar de 2025, até setembro, foram sete mortes ligadas ao consumo de bebida alcoólica, o que representa 23% dos casos registrados.

Quando somados os dados de ruas e rodovias, o álcool aparece como o maior fator de risco em 2024, responsável por 51 mortes (38,1%) das 134 ocorrências analisadas. A velocidade excessiva ou inadequada ficou em segundo lugar, presente em 26,1% dos casos, seguida pela combinação entre álcool e velocidade, com 13,4%.