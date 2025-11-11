A combinação entre bebida alcoólica e direção segue como uma das principais causas de mortes no trânsito de Campinas. Segundo dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), 29 sinistros fatais ocorridos entre 2024 e 2025 envolveram motoristas alcoolizados em vias urbanas.
Em 2024, o álcool esteve presente em 22 dos 61 acidentes fatais analisados — o equivalente a 36,1%. No balanço preliminar de 2025, até setembro, foram sete mortes ligadas ao consumo de bebida alcoólica, o que representa 23% dos casos registrados.
Quando somados os dados de ruas e rodovias, o álcool aparece como o maior fator de risco em 2024, responsável por 51 mortes (38,1%) das 134 ocorrências analisadas. A velocidade excessiva ou inadequada ficou em segundo lugar, presente em 26,1% dos casos, seguida pela combinação entre álcool e velocidade, com 13,4%.
Segundo o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Marcelo Carpenter, o álcool reduz os reflexos, prejudica o equilíbrio e a percepção de risco. “Quem escolhe beber e dirigir pode estar escolhendo pagar com a própria vida ou com a vida de outra pessoa, seja um passageiro, amigo ou familiar”, alerta Carpenter.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera dirigir sob efeito de álcool uma infração gravíssima, punida com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e retenção do veículo. Quando o teste aponta 0,34 mg/L ou mais, o motorista responde por crime de trânsito, sujeito a detenção de seis meses a três anos.