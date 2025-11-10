10 de novembro de 2025
CRIME EM CAMPINAS

Homem é assassinado a tiros em rua do Carlos Lourenço

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Vítima de 36 anos foi morta em plena luz do dia no bairro de Campinas; ainda não há informações sobre suspeitos.
morte de homem de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil de Campinas. Ele foi baleado e morto na manhã desta segunda-feira (10), em uma via pública do bairro Carlos Lourenço.

O crime aconteceu por volta das 9h, na Rua Salomão Abud. Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores e encontraram a vítima caída na calçada. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que recolheu um projétil com fragmentos próximo ao corpo.

Familiares compareceram à cena do crime e fizeram o reconhecimento da vítima. O caso foi registrado como homicídio doloso com autoria desconhecida e encaminhado para a Delegacia de Homicídios (3ª DEIC), que já iniciou as diligências.

Ainda não há informações sobre suspeitos, e a polícia apura se a vítima foi alvo de execução. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

