A morte de homem de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil de Campinas. Ele foi baleado e morto na manhã desta segunda-feira (10), em uma via pública do bairro Carlos Lourenço.
O crime aconteceu por volta das 9h, na Rua Salomão Abud. Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores e encontraram a vítima caída na calçada. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que recolheu um projétil com fragmentos próximo ao corpo.
Familiares compareceram à cena do crime e fizeram o reconhecimento da vítima. O caso foi registrado como homicídio doloso com autoria desconhecida e encaminhado para a Delegacia de Homicídios (3ª DEIC), que já iniciou as diligências.
Ainda não há informações sobre suspeitos, e a polícia apura se a vítima foi alvo de execução. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.