A Unicamp planeja uma das maiores transformações de sua história com a proposta de autarquização da área da saúde, que passará a se chamar Hospital das Clínicas da Unicamp (HC-Unicamp). O novo modelo deve garantir autonomia administrativa e financeira, sem romper o vínculo acadêmico com a universidade, e impulsionar uma ampla expansão no ensino, pesquisa e atendimento médico.
Segundo o relatório final do Grupo de Trabalho (GT) criado pela Reitoria, o plano segue modelos adotados pelas Faculdades de Medicina da USP e da Unesp, mantendo a associação com a Unicamp para fins de ensino, pesquisa e extensão, mas com vinculação administrativa à Secretaria de Estado da Saúde (SES). O HC-Unicamp continuará com atendimento integral a pacientes do SUS.
O complexo hospitalar incluirá o Hospital de Clínicas (HC), o Caism (Hospital da Mulher), o Gastrocentro, o Hemocentro, o Cipoi, o CIATox, o Sicod (FOP) e o Cepre, além de outras unidades futuras. A previsão é que a transição ocorra entre 2026 e 2036, com fases de implantação, estruturação e consolidação.
O plano prevê a criação de 1.100 novas vagas até 2030 em cursos estratégicos, como Medicina, Inteligência Artificial, Engenharia Biomédica, Psicologia e Direito. Até 2036, a Unicamp estima chegar a 7.700 novos alunos de graduação e 3.850 de pós-graduação, além de 13,5 mil novas pessoas incorporadas à comunidade acadêmica, entre docentes, técnicos e estudantes.
Para acompanhar o crescimento, a universidade projeta investimentos em infraestrutura — novos prédios, laboratórios, moradias e restaurantes universitários — e modernização curricular, com ênfase na interdisciplinaridade e na integração entre graduação e pós-graduação.
O relatório aponta que o novo formato permitirá maior agilidade na gestão de recursos e expansão da assistência hospitalar, uma vez que a SES assumirá gradualmente os custos operacionais e de pessoal da área da saúde a partir de 2028, com ressarcimento total previsto para 2031.
