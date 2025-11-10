A Unicamp planeja uma das maiores transformações de sua história com a proposta de autarquização da área da saúde, que passará a se chamar Hospital das Clínicas da Unicamp (HC-Unicamp). O novo modelo deve garantir autonomia administrativa e financeira, sem romper o vínculo acadêmico com a universidade, e impulsionar uma ampla expansão no ensino, pesquisa e atendimento médico.

Segundo o relatório final do Grupo de Trabalho (GT) criado pela Reitoria, o plano segue modelos adotados pelas Faculdades de Medicina da USP e da Unesp, mantendo a associação com a Unicamp para fins de ensino, pesquisa e extensão, mas com vinculação administrativa à Secretaria de Estado da Saúde (SES). O HC-Unicamp continuará com atendimento integral a pacientes do SUS.

O complexo hospitalar incluirá o Hospital de Clínicas (HC), o Caism (Hospital da Mulher), o Gastrocentro, o Hemocentro, o Cipoi, o CIATox, o Sicod (FOP) e o Cepre, além de outras unidades futuras. A previsão é que a transição ocorra entre 2026 e 2036, com fases de implantação, estruturação e consolidação.