A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará uma operação especial de trânsito nesta quarta-feira (12) para o desfile da Caravana de Natal Coca-Cola 2025. O comboio, formado por cinco caminhões cenográficos, um carro “madrinha” e uma van de apoio, percorrerá 17 quilômetros entre o Jardim Cristina e a Torre do Castelo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A saída está programada para as 17h30, do supermercado Paulistão Atacadista, na avenida Ruy Rodriguez (altura do número 4.580), e a chegada deve ocorrer por volta das 20h. As ações operacionais da Emdec começam às 17h e contarão com quatro agentes em motocicletas, responsáveis por acompanhar o comboio e realizar as intervenções viárias necessárias ao longo do trajeto.

O percurso inclui algumas das principais avenidas da cidade: Ruy Rodriguez, Piracicaba, Cosmópolis, Amoreiras, Prefeito Faria Lima, Monsenhor João Batista Martins Ladeira, Via Expressa Waldemar Paschoal, Boaventura do Amaral, Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Benjamin Constant, José Paulino, Júlio Frank de Arruda, Antônio Álvares Lobo, Delphino Cintra e Andrade Neves, com chegada à Torre do Castelo.