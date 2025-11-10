O caso de feminicídio seguido de suicídio ocorrido no Jardim Santa Lúcia, neste domingo, tem como vítima, Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, que estava grávida de oito meses, segundo familiares. Ela foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento na cabeça, enquanto o companheiro, Vinícius Franco de Farias, de 29 anos, foi achado no mesmo imóvel.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O caso continua sob apuração da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga as circunstâncias do crime. A Perícia Técnica recolheu dois celulares e uma faca com marcas de sangue, objetos que agora passam por análise.
De acordo com familiares, o casal morava junto havia pouco tempo e mantinha um relacionamento conturbado. O padrasto do homem afirmou que costumava aconselhar o enteado a “ser mais maleável e controlar os impulsos”. O irmão foi quem encontrou o corpo e tentou reanimá-lo, sem sucesso.
A Polícia Civil requisitou exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) e instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime.