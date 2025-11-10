10 de novembro de 2025
TRISTEZA

Mulher encontrada morta em Campinas estava grávida de oito meses

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Rede Sociais
Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, esperava um bebê de oito meses quando foi morta; polícia investiga feminicídio seguido de suicídio.
Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, esperava um bebê de oito meses quando foi morta; polícia investiga feminicídio seguido de suicídio.

O caso de feminicídio seguido de suicídio ocorrido no Jardim Santa Lúcia, neste domingo, tem como vítima, Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, que estava grávida de oito meses, segundo familiares. Ela foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento na cabeça, enquanto o companheiro, Vinícius Franco de Farias, de 29 anos, foi achado no mesmo imóvel.

O caso continua sob apuração da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga as circunstâncias do crime. A Perícia Técnica recolheu dois celulares e uma faca com marcas de sangue, objetos que agora passam por análise.

De acordo com familiares, o casal morava junto havia pouco tempo e mantinha um relacionamento conturbado. O padrasto do homem afirmou que costumava aconselhar o enteado a “ser mais maleável e controlar os impulsos”. O irmão foi quem encontrou o corpo e tentou reanimá-lo, sem sucesso.

A Polícia Civil requisitou exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) e instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime.

