A Polícia Civil de Campinas instaurou investigação para apurar um incêndio ocorrido na manhã deste domingo (9) em uma casa na Rua Serra do Navio, no Jardim São Fernando.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado pela moradora, de 19 anos, que solicitou perícia no imóvel por suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional.
A ocorrência foi enquadrada como crime de incêndio em casa habitada, conforme o artigo 250 do Código Penal, e classificada como consumada. O caso será investigado pela equipe do 10º Distrito Policial de Campinas.
O boletim não registra feridos e a autoria do incêndio ainda é desconhecida.