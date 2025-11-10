10 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INVESTIGAÇÃO

Casa pega fogo em Campinas e polícia suspeita de crime

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem de 19 anos registrou ocorrência após incêndio em casa no Jardim São Fernando; perícia foi requisitada.
Jovem de 19 anos registrou ocorrência após incêndio em casa no Jardim São Fernando; perícia foi requisitada.

Polícia Civil de Campinas instaurou investigação para apurar um incêndio ocorrido na manhã deste domingo (9) em uma casa na Rua Serra do Navio, no Jardim São Fernando.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado pela moradora, de 19 anos, que solicitou perícia no imóvel por suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional.

A ocorrência foi enquadrada como crime de incêndio em casa habitada, conforme o artigo 250 do Código Penal, e classificada como consumada. O caso será investigado pela equipe do 10º Distrito Policial de Campinas.

O boletim não registra feridos e a autoria do incêndio ainda é desconhecida.

Comentários

Comentários