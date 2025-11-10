A Polícia Civil de Campinas instaurou investigação para apurar um incêndio ocorrido na manhã deste domingo (9) em uma casa na Rua Serra do Navio, no Jardim São Fernando.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado pela moradora, de 19 anos, que solicitou perícia no imóvel por suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional.

A ocorrência foi enquadrada como crime de incêndio em casa habitada, conforme o artigo 250 do Código Penal, e classificada como consumada. O caso será investigado pela equipe do 10º Distrito Policial de Campinas.