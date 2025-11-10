A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio registrado na tarde deste domingo (9) no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Os corpos foram encontrados dentro de uma casa na Rua José Lourenço de Sá, após vizinhos acionarem a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 27 anos, apresentava um ferimento perfurocortante na cabeça, conforme constatado pela médica do SAMU. De acordo com a família, mulher estava grávida de 8 meses. O companheiro dela, de 29 anos, foi encontrado morto por enforcamento, no mesmo endereço.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local. Dois celulares e uma faca com marcas de sangue foram apreendidos. O caso foi registrado pela equipe da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).