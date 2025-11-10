A Operação Chuvas de Verão 2025-2026 começa oficialmente em 1º de dezembro, mas as ações preventivas já estão em andamento em Campinas, especialmente no Distrito de Sousas, uma das regiões mais afetadas por alagamentos em anos anteriores.

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SMDS), está realizando limpeza de galerias e bocas de lobo, vistorias preventivas, ações comunitárias com moradores de áreas de risco e instalação de mecanismos de proteção.

Representantes das pastas participaram de uma reunião no distrito para alinhar estratégias. Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, o objetivo é reforçar a estrutura de resposta às chuvas. “Vamos mapear as áreas que serão utilizadas em caso de emergência e realizar um apronto operacional no distrito para testar a logística de atendimento”, explicou.