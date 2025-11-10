A Operação Chuvas de Verão 2025-2026 começa oficialmente em 1º de dezembro, mas as ações preventivas já estão em andamento em Campinas, especialmente no Distrito de Sousas, uma das regiões mais afetadas por alagamentos em anos anteriores.
A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SMDS), está realizando limpeza de galerias e bocas de lobo, vistorias preventivas, ações comunitárias com moradores de áreas de risco e instalação de mecanismos de proteção.
Representantes das pastas participaram de uma reunião no distrito para alinhar estratégias. Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, o objetivo é reforçar a estrutura de resposta às chuvas. “Vamos mapear as áreas que serão utilizadas em caso de emergência e realizar um apronto operacional no distrito para testar a logística de atendimento”, explicou.
Entre as ações já concluídas estão a instalação de quatro defensas metálicas na Avenida Mário Garnero, que margeia o Rio Atibaia, e a colocação de uma régua comunitária para monitoramento de enchentes na Rua Treze de Maio, próxima à Subprefeitura.
A SMDS e a Defesa Civil também criaram um protocolo integrado de monitoramento e atendimento para reduzir riscos e agilizar o suporte às famílias. A medida, inspirada na experiência da operação anterior, inclui alertas por nível de risco, registro digital de ocorrências via plataforma Requerimentos Campinas e equipes identificadas com novos uniformes padronizados.
A secretária Vandecleya Moro destacou a importância da integração entre tecnologia e presença territorial. “Prevenção é proteção. Ao integrar dados e presença no território, encurtamos o tempo entre o alerta e o cuidado e planejamos respostas para além da emergência”, afirmou.
O subprefeito de Sousas, Pedro de Oliveira Neto, informou que as equipes de Serviços Públicos intensificaram a limpeza de corpos d’água e dutos, como o Ribeirão dos Pires, melhorando o escoamento e a vazão das águas pluviais.
A Operação Chuvas de Verão é coordenada pela Defesa Civil de Campinas e mobiliza diversos órgãos municipais para prevenir e mitigar os impactos das chuvas intensas no período entre dezembro e março.