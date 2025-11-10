A Câmara Municipal de Campinas analisa nesta segunda-feira (10), durante a 69ª Reunião Ordinária, dois projetos de lei complementar do Executivo que tratam de incentivos fiscais a loteamentos e da adequação da legislação municipal à nova política habitacional federal.

O Projeto de Lei Complementar nº 103/2025 propõe isenção do IPTU por até quatro anos para loteamentos em execução, desde que as obras de infraestrutura e melhoramentos públicos estejam concluídas e comprovadas por meio do Termo de Verificação e Recebimento das Obras (TVRO). A medida será temporária e revogável em caso de descumprimento das obrigações, cancelamento do loteamento ou irregularidades.

Segundo a Prefeitura, o texto substitui a Lei Complementar nº 134/2015 e traz mais rigor e segurança jurídica, alinhando o processo de concessão de isenções ao Estatuto da Cidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal.