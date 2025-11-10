A Câmara Municipal de Campinas analisa nesta segunda-feira (10), durante a 69ª Reunião Ordinária, dois projetos de lei complementar do Executivo que tratam de incentivos fiscais a loteamentos e da adequação da legislação municipal à nova política habitacional federal.
O Projeto de Lei Complementar nº 103/2025 propõe isenção do IPTU por até quatro anos para loteamentos em execução, desde que as obras de infraestrutura e melhoramentos públicos estejam concluídas e comprovadas por meio do Termo de Verificação e Recebimento das Obras (TVRO). A medida será temporária e revogável em caso de descumprimento das obrigações, cancelamento do loteamento ou irregularidades.
Segundo a Prefeitura, o texto substitui a Lei Complementar nº 134/2015 e traz mais rigor e segurança jurídica, alinhando o processo de concessão de isenções ao Estatuto da Cidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Já o Projeto de Lei Complementar nº 102/2025 atualiza as regras do Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, harmonizando a legislação local à Lei Federal nº 14.620/2023, que restabeleceu o programa Minha Casa, Minha Vida, em substituição ao Casa Verde e Amarela.
A proposta moderniza as regras de isenção do IPTU para famílias com renda de até três salários mínimos, inscritas na Secretaria de Habitação ou na Cohab Campinas, e garante que o programa municipal esteja vinculado automaticamente a futuras versões da política habitacional federal.
De acordo com a justificativa do Executivo, as medidas não geram novas renúncias fiscais, mas atualizam a legislação para oferecer segurança jurídica a famílias, construtoras e agentes públicos envolvidos em projetos de habitação de interesse social.
A votação será realizada a partir das 18h no plenário da Câmara.