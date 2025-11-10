A segunda-feira será de tempo firme e ensolarado em Campinas e região, com poucas nuvens e sem previsão de chuva, segundo a Climatempo. O dia deve ser estável, com temperaturas agradáveis e umidade do ar dentro da faixa de conforto.

Os termômetros variam entre 14°C nas primeiras horas da manhã e 26°C à tarde, proporcionando um início de semana com clima ameno. Os ventos sopram do quadrante sudeste, com velocidade média de 12 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio no começo do dia.

A umidade relativa do ar ficará entre 53% e 87%, favorecendo o conforto térmico. Com o céu limpo e baixa nebulosidade, o sol deve predominar durante todo o dia, garantindo uma segunda-feira típica de primavera, estável e agradável.