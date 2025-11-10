10 de novembro de 2025
EMPREENDEDORISMO

Campinas ganha primeira loja colaborativa de mulheres negras

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Espaço inédito em Campinas reúne negócios de mulheres negras em modelo rotativo.
Campinas passou a contar com a Loja Colaborativa Movimento Rosalina, o primeiro espaço físico da cidade dedicado exclusivamente a negócios liderados por mulheres negras. A iniciativa tem como objetivo valorizar, dar visibilidade e fortalecer o empreendedorismo feminino negro da região, indo além de ser um simples ponto de venda.

Localizada no Centro de Campinas, a loja funcionará como uma vitrine rotativa. A cada seis meses, um novo grupo de empreendedoras da Rede Rosalina ocupará o espaço, garantindo que mais mulheres tenham acesso ao comércio físico para ampliar o alcance de suas marcas.

Mariana Nunes, diretora do Movimento Rosalina, destacou o propósito do projeto. “A loja é um espaço de transformação social e econômica. Ela promove a circulação de renda entre mulheres negras e impulsiona negócios que carregam propósito e identidade.”, afirmou.

O espaço reunirá produtos de diversos segmentos, como moda afro, biojoias, lingeries para corpos reais, artesanato, crochê temático e produtos de bem-estar.

Como funciona?

O modelo de loja colaborativa permite que microempreendedores compartilhem o mesmo espaço físico, dividindo custos fixos como aluguel e despesas operacionais. Isso viabiliza a manutenção de uma loja física com investimento reduzido. Para o consumidor, a vantagem está em encontrar uma curadoria de produtos únicos e autorais em um só local.

Empreendedoras da primeira fase:

  • Ouros da Terra – Biojoias em capim dourado e bolsas com tecidos africanos, por Cláudia Cristina.
  • Helena Moda Afro – Criações autorais que transformam tecidos africanos em peças de identidade e resistência.
  • Bonita Lingeries – Lingeries que valorizam corpos reais (do manequim 40 ao 54), por Dany Souza.
  • AfroCrochê – Peças de crochê com personalidade que contam histórias africanas, por Patrícia Faria.
  • Lu Campos – Velas aromáticas, sais de banho e produtos de cuidados pessoais, por Luzia de Campos.
  • Shikoba’s Bijoux – Roupas e acessórios afro-contemporâneos que trazem a força da ancestralidade.
  • LP Semi Joias – Semijoias únicas e hipoalergênicas, por Thaís Tardelli.

Nascido em 2021 em Campinas, o Movimento Rosalina atua para reduzir a vulnerabilidade social e a desigualdade de gênero. Por meio de oficinas, capacitações e acolhimento, a organização promove o empoderamento econômico de mulheres negras e periféricas.

