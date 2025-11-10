Campinas passou a contar com a Loja Colaborativa Movimento Rosalina, o primeiro espaço físico da cidade dedicado exclusivamente a negócios liderados por mulheres negras. A iniciativa tem como objetivo valorizar, dar visibilidade e fortalecer o empreendedorismo feminino negro da região, indo além de ser um simples ponto de venda.

Localizada no Centro de Campinas, a loja funcionará como uma vitrine rotativa. A cada seis meses, um novo grupo de empreendedoras da Rede Rosalina ocupará o espaço, garantindo que mais mulheres tenham acesso ao comércio físico para ampliar o alcance de suas marcas.

Mariana Nunes, diretora do Movimento Rosalina, destacou o propósito do projeto. “A loja é um espaço de transformação social e econômica. Ela promove a circulação de renda entre mulheres negras e impulsiona negócios que carregam propósito e identidade.”, afirmou.