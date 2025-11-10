10 de novembro de 2025
NA CADEIA

Quatro homens são presos em bar no Itatinga após roubarem carro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Suspeitos tentaram se misturar a clientes após descartarem arma e chaves do carro; um deles resistiu à abordagem policial
Suspeitos tentaram se misturar a clientes após descartarem arma e chaves do carro; um deles resistiu à abordagem policial

Quatro homens foram presos neste sábado (8) dentro de um bar em Campinas, horas depois de participarem do roubo de um veículo na região do Jardim Itatinga. Os policiais localizaram o carro roubado na Rua Corumbataí.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o veículo e entraram rapidamente em um bar na esquina. Testemunhas relataram que dois dos homens jogaram objetos na rua e no quintal de uma residência antes de adentrar o estabelecimento.

Os agentes cercaram o local, que estava movimentado no momento da ação. Cerca de dez pessoas estavam no interior do bar, e o grupo tentou se misturar aos frequentadores para evitar a identificação. Um dos suspeitos resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais.

Durante a busca no entorno, a equipe encontrou a arma utilizada no roubo e as chaves do veículo, que haviam sido descartadas pelos criminosos. A vítima, proprietária do carro, reconheceu os envolvidos na delegacia.

