Quatro homens foram presos neste sábado (8) dentro de um bar em Campinas, horas depois de participarem do roubo de um veículo na região do Jardim Itatinga. Os policiais localizaram o carro roubado na Rua Corumbataí.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o veículo e entraram rapidamente em um bar na esquina. Testemunhas relataram que dois dos homens jogaram objetos na rua e no quintal de uma residência antes de adentrar o estabelecimento.

Os agentes cercaram o local, que estava movimentado no momento da ação. Cerca de dez pessoas estavam no interior do bar, e o grupo tentou se misturar aos frequentadores para evitar a identificação. Um dos suspeitos resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais.