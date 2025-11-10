Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (8) sob a acusação de violência doméstica. O fato ocorreu no Jardim Furlan, em Estiva Gerbi, após a vítima ser agredida e perseguida pelo agressor.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o relato da mulher aos policiais, a primeira agressão aconteceu dentro de casa. Para escapar das violências, ela fugiu e se refugiou na residência de um vizinho, que acionou a PM.
A situação, no entanto, se agravou. O mesmo homem teria ido até a casa do vizinho com a intenção de agredi-la novamente. Testemunhas relataram que ele ordenou que a vítima voltasse para casa, fazendo ameaças explícitas.
Com a chegada da guarnição, o indivíduo foi localizado e abordado. Informado de que seria preso em flagrante, ele reagiu com indignação e ficou alterado, mas foi contido pelos militares sem maiores resistências.
A mulher recebeu atendimento médico no local e foi liberada. O acusado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu custodiado à disposição da Justiça.