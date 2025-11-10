10 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso pela PM após tentar agredir mulher pela 2° vez

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima precisou se refugiar na casa de um vizinho para pedir socorro; acusado ficou indignado com a prisão, segundo a polícia.
Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (8) sob a acusação de violência doméstica. O fato ocorreu no Jardim Furlan, em Estiva Gerbi, após a vítima ser agredida e perseguida pelo agressor.

De acordo com o relato da mulher aos policiais, a primeira agressão aconteceu dentro de casa. Para escapar das violências, ela fugiu e se refugiou na residência de um vizinho, que acionou a PM.

A situação, no entanto, se agravou. O mesmo homem teria ido até a casa do vizinho com a intenção de agredi-la novamente. Testemunhas relataram que ele ordenou que a vítima voltasse para casa, fazendo ameaças explícitas.

Com a chegada da guarnição, o indivíduo foi localizado e abordado. Informado de que seria preso em flagrante, ele reagiu com indignação e ficou alterado, mas foi contido pelos militares sem maiores resistências.

A mulher recebeu atendimento médico no local e foi liberada. O acusado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu custodiado à disposição da Justiça.

