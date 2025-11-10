A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de dois homens pelo roubo de uma carga de materiais de construção, móveis e tintas, avaliada em R$ 50 mil. No entanto, as penas foram reduzidas em recurso e fixadas em sete anos e nove meses e oito anos de reclusão, ambas em regime fechado.

A decisão foi unânime entre os desembargadores da turma de julgamento.

A redução da pena, originalmente mais alta, ocorreu devido à confissão espontânea dos acusados e a um ajuste técnico na aplicação dos aumentos de pena previstos em lei. Apesar da diminuição, o tribunal manteve o regime fechado em razão da violência e periculosidade da ação.