O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) inaugurou novas unidades judiciárias em Campinas, com o objetivo de acelerar e especializar o andamento de processos na região. O pacote inclui a 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, a Vara Regional das Garantias e três Unidades de Processamento Judicial (UPJs).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A cerimônia foi presidida pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJ-SP, e contou com a presença de autoridades locais.

As novas varas trazem uma divisão de trabalho mais clara para a população: