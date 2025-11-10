O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) inaugurou novas unidades judiciárias em Campinas, com o objetivo de acelerar e especializar o andamento de processos na região. O pacote inclui a 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, a Vara Regional das Garantias e três Unidades de Processamento Judicial (UPJs).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A cerimônia foi presidida pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJ-SP, e contou com a presença de autoridades locais.
As novas varas trazem uma divisão de trabalho mais clara para a população:
- Violência Doméstica: A nova vara será dedicada exclusivamente a julgar casos de agressão e outras formas de violência contra a mulher, oferecendo também atendimento multidisciplinar às vítimas.
- Direitos do Cidadão: A 4ª Vara Cível, instalada no Fórum Regional de Vila Mimosa, vai processar ações de direito do consumidor, compra e venda, danos morais e contratos.
- Garantias Processuais: A Vara Regional das Garantias terá atuação ampliada, atendendo não apenas Campinas, mas também as comarcas de Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Mirim e Amparo.
Para otimizar os trâmites, as novas UPJs funcionarão como “centros de processamento” que unificam serviços, prometendo mais eficiência ao andamento dos processos.
A iniciativa reforça a estrutura da 4ª Região Administrativa Judiciária, que atualmente possui um acervo superior a 2,5 milhões de processos.