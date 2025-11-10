10 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Campinas ganha três novas varas para liberar 2,5 mi processos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Medida inclui uma nova vara para crimes contra a mulher e outra para defender direitos do consumidor, visando desafogar mais de 2,5 milhões de processos.
Medida inclui uma nova vara para crimes contra a mulher e outra para defender direitos do consumidor, visando desafogar mais de 2,5 milhões de processos.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) inaugurou novas unidades judiciárias em Campinas, com o objetivo de acelerar e especializar o andamento de processos na região. O pacote inclui a 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, a Vara Regional das Garantias e três Unidades de Processamento Judicial (UPJs).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A cerimônia foi presidida pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJ-SP, e contou com a presença de autoridades locais.

As novas varas trazem uma divisão de trabalho mais clara para a população:

  • Violência Doméstica: A nova vara será dedicada exclusivamente a julgar casos de agressão e outras formas de violência contra a mulher, oferecendo também atendimento multidisciplinar às vítimas.
  • Direitos do Cidadão: A 4ª Vara Cível, instalada no Fórum Regional de Vila Mimosa, vai processar ações de direito do consumidor, compra e venda, danos morais e contratos.
  • Garantias Processuais: A Vara Regional das Garantias terá atuação ampliada, atendendo não apenas Campinas, mas também as comarcas de Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Mirim e Amparo.

Para otimizar os trâmites, as novas UPJs funcionarão como “centros de processamento” que unificam serviços, prometendo mais eficiência ao andamento dos processos.

A iniciativa reforça a estrutura da 4ª Região Administrativa Judiciária, que atualmente possui um acervo superior a 2,5 milhões de processos.

Comentários

Comentários