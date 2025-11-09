09 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Homem de 70 anos morre após queda de parapente em Limeira

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi socorrida à Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos
Vítima foi socorrida à Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 70 anos morreu na manhã deste domingo, 9, após cair enquanto praticava parapente na região do Morro Azul das Antenas, em Limeira. O local é um dos pontos mais procurados por esportistas da modalidade na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso caiu em uma área de mata de difícil acesso. O helicóptero Águia da Polícia Militar e equipes do Samu foram acionados para o resgate.

 Ele apresentava fraturas expostas e chegou a ser socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na Santa Casa de Limeira.

O acidente teria ocorrido por conta do vento, que estava vindo pela lateral, segundo testemunhas. Ao tentar fazer uma curva, a vela do parapente perdeu sustentação, e o homem acabou colidindo contra a montanha antes de cair.

O parapente é um esporte aéreo em que o praticante decola de locais altos, como morros e colinas, usando uma vela semelhante a um paraquedas para planar com o auxílio das correntes de ar.

