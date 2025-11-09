Um homem de 70 anos morreu na manhã deste domingo, 9, após cair enquanto praticava parapente na região do Morro Azul das Antenas, em Limeira. O local é um dos pontos mais procurados por esportistas da modalidade na região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso caiu em uma área de mata de difícil acesso. O helicóptero Águia da Polícia Militar e equipes do Samu foram acionados para o resgate.
Ele apresentava fraturas expostas e chegou a ser socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na Santa Casa de Limeira.
O acidente teria ocorrido por conta do vento, que estava vindo pela lateral, segundo testemunhas. Ao tentar fazer uma curva, a vela do parapente perdeu sustentação, e o homem acabou colidindo contra a montanha antes de cair.
O parapente é um esporte aéreo em que o praticante decola de locais altos, como morros e colinas, usando uma vela semelhante a um paraquedas para planar com o auxílio das correntes de ar.