Um homem de 70 anos morreu na manhã deste domingo, 9, após cair enquanto praticava parapente na região do Morro Azul das Antenas, em Limeira. O local é um dos pontos mais procurados por esportistas da modalidade na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso caiu em uma área de mata de difícil acesso. O helicóptero Águia da Polícia Militar e equipes do Samu foram acionados para o resgate.

Ele apresentava fraturas expostas e chegou a ser socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na Santa Casa de Limeira.