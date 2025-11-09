09 de novembro de 2025
EM INDAIATUBA

Ciclista morre após ser atropelado por carro na Santos Dumont

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima recebeu atendimento do Samu, mas morreu no local
Vítima recebeu atendimento do Samu, mas morreu no local

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro que não parou para prestar socorro na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, na noite de sábado, 8. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na altura do km 53,5.

Segundo a Polícia Rodoviária, o ciclista seguia pela via quando foi atingido na traseira por um veículo ainda não identificado, sendo arremessado para fora da pista com o impacto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro, e o carro envolvido ainda não foi encontrado.

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso e deve analisar imagens de câmeras de segurança da rodovia na tentativa de identificar o responsável pelo atropelamento.

