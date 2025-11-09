Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro que não parou para prestar socorro na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, na noite de sábado, 8. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na altura do km 53,5.

Segundo a Polícia Rodoviária, o ciclista seguia pela via quando foi atingido na traseira por um veículo ainda não identificado, sendo arremessado para fora da pista com o impacto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro, e o carro envolvido ainda não foi encontrado.