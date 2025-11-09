09 de novembro de 2025
EM CAMPINAS

Perseguição termina com suspeito baleado após furto de carro

Uma perseguição policial movimentou a Avenida Rui Rodrigues, em Campinas, na tarde de sábado, 8, e terminou com um homem baleado pela Guarda Municipal.

De acordo com informações da corporação, o suspeito estava ao volante de um carro furtado no último dia 4 de novembro, em um condomínio nas proximidades da Rua Abolição.

 Durante a tentativa de abordagem, os agentes ordenaram que ele parasse, mas o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé.

Ainda segundo a Guarda Municipal, o suspeito teria feito um gesto indicando que sacaria uma arma de fogo. Diante da situação, um dos guardas efetuou um disparo, atingindo o homem na região das nádegas.

O ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ouro Verde, onde recebeu atendimento médico e teve alta em seguida.

Após deixar o hospital, ele foi levado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas.

