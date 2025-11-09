Uma perseguição policial movimentou a Avenida Rui Rodrigues, em Campinas, na tarde de sábado, 8, e terminou com um homem baleado pela Guarda Municipal.

De acordo com informações da corporação, o suspeito estava ao volante de um carro furtado no último dia 4 de novembro, em um condomínio nas proximidades da Rua Abolição.

Durante a tentativa de abordagem, os agentes ordenaram que ele parasse, mas o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé.