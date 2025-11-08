Um atropelamento grave na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo ao Parque Hopi Hari, resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida na noite de sexta-feira (7). As vítimas, que são irmãs, faziam uma travessia irregular da rodovia quando foram atingidas sequencialmente por dois carros.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada por volta das 21h08 e compareu ao local. De acordo com o boletim de ocorrência, Patricia Saraiva, de 35 anos, e Natasha Nataly Saraiva, de 21 anos, tentavam atravessar a pista sentido interior para alcançar um ponto de ônibus do outro lado da via. O local é desprovido de iluminação pública adequada, embora exista uma passarela para pedestres nas proximidades.

Durante a travessia, as duas foram atingidas primeiro por um VW Taos e em seguida por um Honda HR-V. Ambos os motoristas tinham documentação em dia e não foram presos.