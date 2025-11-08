Um atropelamento grave na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo ao Parque Hopi Hari, resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida na noite de sexta-feira (7). As vítimas, que são irmãs, faziam uma travessia irregular da rodovia quando foram atingidas sequencialmente por dois carros.
A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada por volta das 21h08 e compareu ao local. De acordo com o boletim de ocorrência, Patricia Saraiva, de 35 anos, e Natasha Nataly Saraiva, de 21 anos, tentavam atravessar a pista sentido interior para alcançar um ponto de ônibus do outro lado da via. O local é desprovido de iluminação pública adequada, embora exista uma passarela para pedestres nas proximidades.
Durante a travessia, as duas foram atingidas primeiro por um VW Taos e em seguida por um Honda HR-V. Ambos os motoristas tinham documentação em dia e não foram presos.
Patricia foi socorrida em parada cardiorrespiratória e levada ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Ela sofreu uma laceração extensa na virilha, escoriações no tórax e abdômen, e uma fratura exposta na perna. Após 40 minutos de tentativas de reanimação, ela não resistiu e foi declarada morta às 22h20.
Natasha, sofreu uma fratura em um dos membros inferiores e permanece internada em estado estável, sob observação médica. O caso foi registrado como homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa.