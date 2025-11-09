Um homem de 73 anos, identificado como Osvaldo Pontes, morreu após ser agredido por um grupo de moradores na noite de quinta-feira (6), no Jardim São Domingos, em Sumaré. O espancamento ocorreu poucas horas depois de ele ter sido liberado pela Justiça, após uma audiência de custódia. No dia anterior, Osvaldo havia sido preso em flagrante, acusado de tentar beijar e tocar uma menina de 8 anos de idade.
Osvaldo foi detido por guardas municipais dentro de um supermercado no bairro Vila Santa Terezinha, na quarta-feira (5). Testemunhas relataram à polícia que o viram tentando beijar a criança. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como estupro de vulnerável.
Após ser recolhido à cadeia pública, o idoso passou por uma audiência de custódia e foi liberado pela Justiça, retornando para sua residência. Horas após ser solto, Osvaldo foi agredido por moradores em uma via pública do Jardim São Domingos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão e encontrou a vítima caída no chão, com diversas lesões. Os moradores que estavam no local não souberam informar à PM quem foram os autores da agressão.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e transportou Osvaldo para o Hospital Estadual de Sumaré. No entanto, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h14 da madrugada de sexta-feira (7).
Caso Anterior
Segundo o registro da DDM, a mãe da menina envolvida no caso de abuso informou à polícia que havia autorizado o idoso a acompanhar a filha até o supermercado. Contudo, a mãe negou ter visto a tentativa de abuso.
O homicídio de Osvaldo Pontes foi registrado como crime de autoria desconhecida e será investigado pela Polícia Civil de Sumaré.