Um homem de 73 anos, identificado como Osvaldo Pontes, morreu após ser agredido por um grupo de moradores na noite de quinta-feira (6), no Jardim São Domingos, em Sumaré. O espancamento ocorreu poucas horas depois de ele ter sido liberado pela Justiça, após uma audiência de custódia. No dia anterior, Osvaldo havia sido preso em flagrante, acusado de tentar beijar e tocar uma menina de 8 anos de idade.

Osvaldo foi detido por guardas municipais dentro de um supermercado no bairro Vila Santa Terezinha, na quarta-feira (5). Testemunhas relataram à polícia que o viram tentando beijar a criança. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como estupro de vulnerável.

Após ser recolhido à cadeia pública, o idoso passou por uma audiência de custódia e foi liberado pela Justiça, retornando para sua residência. Horas após ser solto, Osvaldo foi agredido por moradores em uma via pública do Jardim São Domingos.