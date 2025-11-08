Uma casa de repouso foi interditada na Rua Paraná, em Americana, na quinta-feira (6), após uma idosa ser resgatada em estado grave de desnutrição. A responsável pelo estabelecimento, de 48 anos, foi presa em flagrante por omissão dolosa e exposição de idosos a perigo.
A situação veio à tona após a equipe da UPA São José atender a idosa, levada por uma cuidadora, e identificar sinais claros de desnutrição. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, ao visitar o local, encontrou oito idosos – três deles acamados – vivendo em condições precárias.
No local, os agentes constataram a ausência de fichas clínicas e documentos pessoais dos idosos. O quarto onde a vítima em estado grave era mantida continha apenas um pequeno sofá, apresentando risco de queda. A casa não possuía estrutura adequada, licença sanitária, responsável técnico ou condições mínimas de higiene e segurança, segundo a Vigilância Sanitária.
A responsável pelo espaço admitiu aos agentes que cuidava de nove idosos mediante pagamento e que o local estava em processo de encerramento por falta de recursos. No entanto, a Polícia Civil ressaltou que a justificativa financeira não isenta a administração de sua responsabilidade.
Dois idosos foram encaminhados ao Hospital Municipal para atendimento, enquanto os outros seis foram entregues às respectivas famílias. A Vigilância Sanitária interditou o imóvel e lavrou autos de infração e penalidade.
O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Americana como crime consumado de exposição de pessoa idosa a perigo contra a integridade e a saúde.