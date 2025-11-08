Uma casa de repouso foi interditada na Rua Paraná, em Americana, na quinta-feira (6), após uma idosa ser resgatada em estado grave de desnutrição. A responsável pelo estabelecimento, de 48 anos, foi presa em flagrante por omissão dolosa e exposição de idosos a perigo.

A situação veio à tona após a equipe da UPA São José atender a idosa, levada por uma cuidadora, e identificar sinais claros de desnutrição. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, ao visitar o local, encontrou oito idosos – três deles acamados – vivendo em condições precárias.

No local, os agentes constataram a ausência de fichas clínicas e documentos pessoais dos idosos. O quarto onde a vítima em estado grave era mantida continha apenas um pequeno sofá, apresentando risco de queda. A casa não possuía estrutura adequada, licença sanitária, responsável técnico ou condições mínimas de higiene e segurança, segundo a Vigilância Sanitária.