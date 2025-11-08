Um homem de 42 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) na sexta-feira (7) acusado de violência doméstica e ameaça contra sua ex-esposa, de 43 anos. O caso ocorreu no Jardim Selma, em Mogi Guaçu. De acordo com o relato da vítima à PM, o casal está em processo de separação.
Ela afirmou que vinha sofrendo ameaças de morte do ex-marido repetidamente. Na sexta-feira, o agressor teria ligado para ela, exigindo que voltasse para casa e ameaçando matá-la caso não obedecesse. A mulher estava refugiada na casa dos pais quando o homem chegou ao local.
Após ser informado pelos sogros que a ex-esposa não estava presente, ele tentou arrombar o portão e passou a fazer ameaças de morte contra o casal e contra a própria filha deles, culminando em uma ameaça de suicídio.
"Vou matar vocês, matar a filha de vocês e depois me mato", teria dito o agressor, segundo relato. Ele fugiu do local quando os avisaram que a polícia seria acionada.
Perseguição e Prisão
Enquanto a equipe policial ainda colhia informações na residência dos pais da vítima, a mulher recebeu uma ligação de uma amiga. A amiga alertou que o ex-marido estava em frente ao comércio onde a vítima trabalha, procurando por ela e tentando invadir o estabelecimento.
Imediatamente, os policiais se deslocaram até o local e encontraram o indivíduo. Após abordagem, ele foi identificado e conduzido para prestar depoimento.
O caso foi apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o homem de 42 anos foi autuado e permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica e ameaça.