Um homem de 42 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) na sexta-feira (7) acusado de violência doméstica e ameaça contra sua ex-esposa, de 43 anos. O caso ocorreu no Jardim Selma, em Mogi Guaçu. De acordo com o relato da vítima à PM, o casal está em processo de separação.

Ela afirmou que vinha sofrendo ameaças de morte do ex-marido repetidamente. Na sexta-feira, o agressor teria ligado para ela, exigindo que voltasse para casa e ameaçando matá-la caso não obedecesse. A mulher estava refugiada na casa dos pais quando o homem chegou ao local.

Após ser informado pelos sogros que a ex-esposa não estava presente, ele tentou arrombar o portão e passou a fazer ameaças de morte contra o casal e contra a própria filha deles, culminando em uma ameaça de suicídio.