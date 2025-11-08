O sábado (8) será um dia de condições meteorológicas atípicas e de alto risco na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A combinação de um céu predominantemente nublado com aberturas de sol durante a manhã e a tarde vai intensificar o calor e a umidade, criando o cenário perfeito para o desenvolvimento de tempestades severas.

Diferente de chuvas comuns, os temporais previstos para este sábado têm um potencial de severidade elevado. Os meteorologistas alertam que os fenômenos podem ser mais intensos e recorrentes, trazendo consigo:

· Volume intenso de chuva em curto período, podendo causar alagamentos e enxurradas rápidas.