O sábado (8) será um dia de condições meteorológicas atípicas e de alto risco na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A combinação de um céu predominantemente nublado com aberturas de sol durante a manhã e a tarde vai intensificar o calor e a umidade, criando o cenário perfeito para o desenvolvimento de tempestades severas.
Diferente de chuvas comuns, os temporais previstos para este sábado têm um potencial de severidade elevado. Os meteorologistas alertam que os fenômenos podem ser mais intensos e recorrentes, trazendo consigo:
· Volume intenso de chuva em curto período, podendo causar alagamentos e enxurradas rápidas.
· Ventania forte (vendavais) com risco de causar danos como a queda de árvores e destelhamentos.
· Frequente incidência de raios e a possibilidade de granizo.
Devido à força dos eventos, há também risco de interrupção no fornecimento de energia. A orientação para a população é ficar atenta aos alertas e buscar abrigo imediatamente ao primeiro sinal de tempestade. A temperatura no sábado varia entre 18°C (mínima à noite) e 27°C.