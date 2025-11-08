08 de novembro de 2025
BOM DIA

Sábado exige atenção com previsão de tempestades e ventania

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sábado tem previsão de tempestades na RMC
Sábado tem previsão de tempestades na RMC

O sábado (8) será um dia de condições meteorológicas atípicas e de alto risco na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A combinação de um céu predominantemente nublado com aberturas de sol durante a manhã e a tarde vai intensificar o calor e a umidade, criando o cenário perfeito para o desenvolvimento de tempestades severas.

Diferente de chuvas comuns, os temporais previstos para este sábado têm um potencial de severidade elevado. Os meteorologistas alertam que os fenômenos podem ser mais intensos e recorrentes, trazendo consigo:

· Volume intenso de chuva em curto período, podendo causar alagamentos e enxurradas rápidas.

· Ventania forte (vendavais) com risco de causar danos como a queda de árvores e destelhamentos.

· Frequente incidência de raios e a possibilidade de granizo.

Devido à força dos eventos, há também risco de interrupção no fornecimento de energia. A orientação para a população é ficar atenta aos alertas e buscar abrigo imediatamente ao primeiro sinal de tempestade. A temperatura no sábado varia entre 18°C (mínima à noite) e 27°C.

