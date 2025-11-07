A Unicamp embarcou nesta sexta-feira (7) para Belém (PA), onde participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre de 10 a 21 de novembro. A instituição será representada por duas comitivas — uma institucional e outra acadêmica — com o objetivo de ampliar a visibilidade das ações de sustentabilidade e fortalecer a presença da universidade nas redes internacionais de pesquisa sobre clima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A universidade terá papel ativo no Pavilhão das Universidades, espaço inédito dentro da Blue Zone, área oficial de deliberações da COP. Ali, a Unicamp coordena e participa de painéis sobre o HIDS (Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável), transição energética e gestão ambiental de campi universitários.

Segundo o coordenador da delegação, professor Roberto Donato, o objetivo é mostrar que as universidades são “agentes ativos na formulação de políticas e soluções para as mudanças climáticas”, e não apenas espaços de ensino e pesquisa.