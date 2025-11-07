A Unicamp embarcou nesta sexta-feira (7) para Belém (PA), onde participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre de 10 a 21 de novembro. A instituição será representada por duas comitivas — uma institucional e outra acadêmica — com o objetivo de ampliar a visibilidade das ações de sustentabilidade e fortalecer a presença da universidade nas redes internacionais de pesquisa sobre clima.
A universidade terá papel ativo no Pavilhão das Universidades, espaço inédito dentro da Blue Zone, área oficial de deliberações da COP. Ali, a Unicamp coordena e participa de painéis sobre o HIDS (Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável), transição energética e gestão ambiental de campi universitários.
Segundo o coordenador da delegação, professor Roberto Donato, o objetivo é mostrar que as universidades são “agentes ativos na formulação de políticas e soluções para as mudanças climáticas”, e não apenas espaços de ensino e pesquisa.
A delegação institucional inclui pesquisadores, gestores e comunicadores da Unicamp, entre eles David Lapola, integrante do IPCC, e Antonio Meirelles, ex-reitor da instituição. Já a comitiva acadêmica, formada por docentes e pós-graduandos selecionados via edital, terá atuação em painéis, mesas de debate e eventos paralelos nas zonas Azul e Verde da conferência.
Entre os destaques, estão os trabalhos da doutoranda Martha Dourado, que estuda a atuação política dos povos indígenas nas negociações climáticas, e da professora Maria José Maluf de Mesquita, que aborda mineração sustentável e transição energética. Também participam Ana Flavia Nogueira, diretora do Centro de Inovação em Novas Energias (CINE), convidada pelo Banco Itaú para moderar painéis da iniciativa C.A.S.E., e a doutoranda Helena Fonseca Rodrigues, que discute a relação entre crise climática e saúde pública.
De acordo com Donato, a participação da Unicamp reflete o compromisso da universidade com a articulação entre ciência, sustentabilidade e justiça climática. “Queremos reafirmar o papel das instituições públicas na construção de soluções de longo prazo e na formação de lideranças capazes de enfrentar a crise ambiental”, afirma.