Mesmo com a queda de 32% na circulação de veículos durante a pandemia de covid-19, o número de mortes no trânsito aumentou em Campinas, segundo uma pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. O estudo integra a tese de doutorado do cirurgião Vitor Favali Kruger, sob orientação do médico Gustavo Pereira Fraga, chefe da Disciplina de Cirurgia do Trauma.

Foram analisados 17.726 sinistros de trânsito entre 2019 e 2023, dos quais 406 resultaram em mortes. O levantamento mostra que a taxa de mortalidade passou de 10,46 para 13,76 por 100 mil habitantes justamente no período de menor fluxo viário. “Era esperado que o isolamento resultasse em queda das mortes, mas o que vimos foi maior gravidade e letalidade dos sinistros”, afirma Kruger.

Antes da pandemia, havia uma morte a cada 2,9 dias; durante o isolamento, o número subiu para uma a cada dois dias. O pesquisador identificou dois fatores centrais para o aumento da letalidade: excesso de velocidade e associação entre álcool e direção noturna. As infrações graves cresceram 27%, mesmo com as ruas mais vazias. “Os condutores se sentiram mais seguros para cometer irregularidades”, explica o autor.