Mesmo com a queda de 32% na circulação de veículos durante a pandemia de covid-19, o número de mortes no trânsito aumentou em Campinas, segundo uma pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. O estudo integra a tese de doutorado do cirurgião Vitor Favali Kruger, sob orientação do médico Gustavo Pereira Fraga, chefe da Disciplina de Cirurgia do Trauma.
Foram analisados 17.726 sinistros de trânsito entre 2019 e 2023, dos quais 406 resultaram em mortes. O levantamento mostra que a taxa de mortalidade passou de 10,46 para 13,76 por 100 mil habitantes justamente no período de menor fluxo viário. “Era esperado que o isolamento resultasse em queda das mortes, mas o que vimos foi maior gravidade e letalidade dos sinistros”, afirma Kruger.
Antes da pandemia, havia uma morte a cada 2,9 dias; durante o isolamento, o número subiu para uma a cada dois dias. O pesquisador identificou dois fatores centrais para o aumento da letalidade: excesso de velocidade e associação entre álcool e direção noturna. As infrações graves cresceram 27%, mesmo com as ruas mais vazias. “Os condutores se sentiram mais seguros para cometer irregularidades”, explica o autor.
Os motociclistas concentraram a maior parte das vítimas fatais — 43% antes da pandemia e 47% depois. Segundo Kruger, a crise sanitária impulsionou o ingresso de entregadores sem experiência ou habilitação profissional, em busca de renda imediata nas plataformas de delivery.
O estudo também aponta aumento de 26,7% nos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP), indicador que mede a mortalidade precoce. As principais vítimas foram jovens economicamente ativos, o que, segundo Kruger, amplia o impacto econômico e social das mortes.
Divulgação/PMC
“Quando um jovem morre no trânsito, não é só uma vida perdida. É uma família que perde renda, dependentes desassistidos e o sistema de saúde sobrecarregado”, resume o pesquisador. No Hospital de Clínicas da Unicamp, referência no atendimento a traumas, chegam em média cinco vítimas graves de trânsito por dia, a maioria motociclistas.
O professor Gustavo Fraga reforça que o trauma deve ser encarado como doença evitável, e não como fatalidade. “Mais de 90% dos casos poderiam ser prevenidos. Trauma é uma doença negligenciada que consome recursos hospitalares diariamente”, afirma.
A pesquisa também revelou falhas nos sistemas oficiais de informação, o que dificultou a coleta de dados consistentes. Para Kruger, a falta de padronização reforça a necessidade de políticas públicas baseadas em evidências.
O estudo projeta um alerta: sem intervenções, Campinas pode atingir 26 mortes por 100 mil habitantes até 2032. Entre as medidas recomendadas estão educação viária desde a infância, melhorias na engenharia das vias, fiscalização rigorosa e fortalecimento do atendimento a traumas.