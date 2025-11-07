A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (6) na residência do secretário de Educação de Sumaré, Danilo de Azevedo Costa. A medida faz parte da 8ª fase da Operação Overclean, que investiga fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e corrupção envolvendo ex-gestores do Tocantins e outros estados.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A determinação partiu do Supremo Tribunal Federal (STF) e atinge pessoas ligadas à antiga gestão da Secretaria de Educação do Tocantins. Danilo Costa chefiou interinamente a pasta entre outubro e novembro de 2021, durante a transição entre os governos Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa (Republicanos).
Além dele, a PF também cumpriu mandados contra Claudinei Quaresemin, ex-secretário de Parcerias e Investimentos, e Éder Martins Fernandes, ex-secretário-executivo da Educação tocantinense. Fernandes chegou a ser preso em flagrante por tentativa de obstrução das investigações, mas foi liberado após prestar depoimento.
De acordo com a Polícia Federal, a operação tem o objetivo de identificar o fluxo de propina e desarticular o grupo responsável por manipular contratos e emendas parlamentares. As ações simultâneas foram realizadas em São Paulo, Brasília, Palmas e Gurupi, com apoio do Ministério Público Federal.
Os investigados são suspeitos de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.
Nota da prefeitura de Sumaré
Na manhã desta quinta-feira (6), foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão na casa do Secretário de Educação referente a investigação relacionada a fatos ocorridos no Estado do Tocantins, período em que ele exercia função pública naquele Estado.
Durante a ação, não foram encontrados documentos, valores ou quaisquer bens que pudessem ser objeto da investigação, tendo sido recolhido apenas o telefone celular pessoal do mesmo.
Reiterando o compromisso desta Administração com a transparência, a legalidade e a legitimidade dos atos públicos, o servidor solicitou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Educação, medida que foi acatada pelo Governo Municipal.
O Governo Municipal reforça que não há relação do caso com a administração de Sumaré, e reafirma sua confiança no trabalho da Justiça e no devido processo legal. O servidor permanece à disposição das autoridades competentes e manifesta absoluta convicção de que a verdade será esclarecida.
A Prefeitura de Sumaré seguirá trabalhando com seriedade e respeito ao dinheiro público, mantendo seu compromisso com a ética, a responsabilidade administrativa e o interesse coletivo.