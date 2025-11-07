A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (6) na residência do secretário de Educação de Sumaré, Danilo de Azevedo Costa. A medida faz parte da 8ª fase da Operação Overclean, que investiga fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e corrupção envolvendo ex-gestores do Tocantins e outros estados.

A determinação partiu do Supremo Tribunal Federal (STF) e atinge pessoas ligadas à antiga gestão da Secretaria de Educação do Tocantins. Danilo Costa chefiou interinamente a pasta entre outubro e novembro de 2021, durante a transição entre os governos Mauro Carlesse e Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Além dele, a PF também cumpriu mandados contra Claudinei Quaresemin, ex-secretário de Parcerias e Investimentos, e Éder Martins Fernandes, ex-secretário-executivo da Educação tocantinense. Fernandes chegou a ser preso em flagrante por tentativa de obstrução das investigações, mas foi liberado após prestar depoimento.