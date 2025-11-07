Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na manhã desta sexta-feira (7), em um prédio residencial no Jardim das Bandeiras, em Campinas. As chamas começaram no térreo do edifício e se espalharam rapidamente, provocando pânico entre os moradores. As informações são da CBN Campinas.

Duas pessoas ficaram presas nos andares superiores e precisaram ser resgatadas. Uma delas foi retirada pelos bombeiros e outra recebeu socorro do Samu. Ambas sofreram intoxicação por fumaça, mas não tiveram queimaduras.

De acordo com a Rede Mário Gatti, quatro pessoas ao todo foram atendidas após o incidente e levadas à UPA São José, onde passaram por avaliação médica e permanecem em observação.