A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 21 áreas da cidade , conforme o 44º Alerta Arboviroses de 2025 . O trabalho inclui vistorias domiciliares, eliminação de criadouros e orientação aos moradores .

Segundo a Saúde, as medidas contra a dengue são as mesmas adotadas para controlar outras arboviroses, como zika e chikungunya. A escolha dos bairros é feita com base em indicadores epidemiológicos e densidade populacional, além de priorizar áreas com imóveis de difícil acesso.

As ações são executadas por agentes da empresa Impacto Controle de Pragas, identificados por uniformes e crachás, e por voluntários dos mutirões, que usam coletes com a frase “Campinas contra o mosquito”. Dúvidas sobre a identidade dos profissionais podem ser esclarecidas pelo 156 ou pelo telefone 199, da Defesa Civil.

Vacinação contra a dengue

A cidade também atualizou os dados de imunização contra a dengue para o público de 10 a 14 anos. Até 31 de outubro, foram aplicadas 51.841 doses, sendo 32.613 da 1ª dose e 19.228 da 2ª — o equivalente a 64,5% dos adolescentes aptos. Outras 10.583 pessoas estão com a 2ª dose em atraso, e 2.802 aguardam o intervalo mínimo de três meses para completar o esquema.