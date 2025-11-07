A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 21 áreas da cidade, conforme o 44º Alerta Arboviroses de 2025. O trabalho inclui vistorias domiciliares, eliminação de criadouros e orientação aos moradores.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As regiões que receberão reforço nas atividades são:
Leste: Parque dos Pomares, Jardim Myrian, Recanto dos Dourados e Vila 31 de Março;
- Noroeste: Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes, Jardim Campos Elíseos e Jardim Novo Campos Elíseos;
- Norte: Jardim Eulina, Jardim Quarto Centenário e Bonfim;
- Sudoeste: Jardim Aeroporto e Jardim Ouro Verde;
- Sul: Jardim Fernanda 2 e Jardim Itaguaçu 1 e 2;
- Sudeste: São Bernardo, Fundação Casa Popular, Sousas, Imperial Parque e Jardim Conceição.
Segundo a Saúde, as medidas contra a dengue são as mesmas adotadas para controlar outras arboviroses, como zika e chikungunya. A escolha dos bairros é feita com base em indicadores epidemiológicos e densidade populacional, além de priorizar áreas com imóveis de difícil acesso.
As ações são executadas por agentes da empresa Impacto Controle de Pragas, identificados por uniformes e crachás, e por voluntários dos mutirões, que usam coletes com a frase “Campinas contra o mosquito”. Dúvidas sobre a identidade dos profissionais podem ser esclarecidas pelo 156 ou pelo telefone 199, da Defesa Civil.
Vacinação contra a dengue
A cidade também atualizou os dados de imunização contra a dengue para o público de 10 a 14 anos. Até 31 de outubro, foram aplicadas 51.841 doses, sendo 32.613 da 1ª dose e 19.228 da 2ª — o equivalente a 64,5% dos adolescentes aptos. Outras 10.583 pessoas estão com a 2ª dose em atraso, e 2.802 aguardam o intervalo mínimo de três meses para completar o esquema.
O público-alvo total é de 65.265 pessoas. A vacinação segue sem necessidade de agendamento, nos centros de saúde, mediante apresentação de documento com foto e caderneta de vacinação.
Endereços e horários das unidades estão disponíveis em: vacina.campinas.sp.gov.br.