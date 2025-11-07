A Prefeitura de Hortolândia informou que, a partir da segunda-feira (10), um trecho da Estrada Municipal Pedrina Guilherme — entre o Fórum Municipal e o Pesqueiro do Chico, no Jardim Firenze — passará por desvio temporário no sentido Jardim Novo Horizonte para a realização de obras de recapeamento asfáltico.

As intervenções fazem parte das contrapartidas da instalação da unidade da Microsoft na região da Taquara Branca, e o desvio deve durar cerca de 10 dias, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Durante o período, será implementado um desvio com pista dupla no sentido contrário ao fluxo normal, garantindo a segurança e fluidez do trânsito. “Recomendamos que os motoristas verifiquem as condições de tráfego antes de circular pela região e sigam as orientações dos agentes e das sinalizações. A obra vai melhorar as condições de acesso e beneficiar toda a população”, afirmou o diretor de Operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.