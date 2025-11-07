Um homem de 73 anos foi detido na quinta-feira (6) dentro do Poupatempo de Valinhos, que funciona no prédio da Prefeitura. A prisão ocorreu após o sistema de identificação do local flagrar um mandado de prisão em aberto contra o idoso, relacionado a uma condenação por pedofilia.

O idoso estava no local para regularizar seus documentos pessoais quando, durante o atendimento, a plataforma emitiu um alerta automático. Imediatamente, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e conduziu o homem à delegacia para as providências cabíveis.

De acordo com a GCM, o mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça em 29 de outubro e mantinha validade até 2038.