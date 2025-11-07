07 de novembro de 2025
VALINHOS

Idoso é preso por pedofilia após ser identificado no Poupatempo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sistema de identificação do local emitiu um alerta automático; mandado de prisão era válido até 2038.
Um homem de 73 anos foi detido na quinta-feira (6) dentro do Poupatempo de Valinhos, que funciona no prédio da Prefeitura. A prisão ocorreu após o sistema de identificação do local flagrar um mandado de prisão em aberto contra o idoso, relacionado a uma condenação por pedofilia.

O idoso estava no local para regularizar seus documentos pessoais quando, durante o atendimento, a plataforma emitiu um alerta automático. Imediatamente, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e conduziu o homem à delegacia para as providências cabíveis.

De acordo com a GCM, o mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça em 29 de outubro e mantinha validade até 2038.

