Uma operação realizada na quinta-feira (6) pelo 9º Distrito Policial de Campinas resultou na descoberta de uma fábrica clandestina dedicada à falsificação de bebidas no Jardim Palmeiras 2. Dois suspeitos foram presos em flagrante durante a ação.

De acordo com as investigações, os policiais apreenderam uma grande quantidade de produtos irregulares, incluindo bebidas prontas para comercialização, rótulos falsos, produtos químicos utilizados na fabricação e equipamentos de embalagem.

A Guarda Municipal de Campinas auxilia nos trabalhos e segue com as buscas por outros possíveis envolvidos. O caso continua sob investigação para apurar a extensão da rede de distribuição das bebidas falsificadas.