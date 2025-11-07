Um assalto a uma loja de produtos para piscinas foi registrado por câmeras de segurança no Jardim Cristina, em Campinas, na última quarta-feira (5). O criminoso agiu com tranquilidade, sem esconder o rosto, e usou a estratégia de se passar por cliente antes de anunciar o crime.

De acordo com as imagens, o homem chegou ao local de moto, estacionou como se fosse um comprador e, ao entrar no estabelecimento, pediu um copo d’água. No momento em que foi atendido, anunciou o assalto.

A ação durou cerca de um minuto e meio. O assaltante fugiu levando dois celulares e uma corrente de ouro. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.