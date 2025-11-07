Um homem foi detido após agredir a esposa durante uma discussão ocorrida no bairro Jardim dos Ipês, em Sumaré. De acordo com o relato da vítima, a agressão física foi precedida de ameaças com uma faca, e o marido também teria chutado o cachorro do casal.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em situação de vulnerabilidade. Em depoimento, a mulher contou que o agressor permaneceu em frente à residência logo após o ocorrido.

Ao ser abordado, o homem confirmou que houve desentendimento e admitiu ter agarrado a esposa pelo pescoço e a empurrado, reconhecendo que a discussão chegou a vias de fato.