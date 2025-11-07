Uma tentativa de roubo de motocicleta terminou com a apreensão de dois adolescentes no Jardim Minnesota, em Sumaré. De acordo com relatos, os jovens estavam entre três indivíduos que tentaram abordar uma mulher que pilotava uma motocicleta pela Avenida Emílio Bosco.

A motociclista trafegava atrás de um carro modelo Celta, dirigido por sua mãe, quando reduziu a velocidade para fazer uma conversão. Foi nesse momento que os suspeitos, que estavam a pé, tentaram roubar o veículo. Para escapar, a mulher acelerou, mas acabou colidindo na traseira do automóvel da mãe.

Testemunhas que presenciaram a ação prestaram socorro e conseguiram deter dois dos três envolvidos. Os adolescentes, cujas identidades não foram divulgadas por serem menores de idade, foram reconhecidos pela vítima sem hesitação.