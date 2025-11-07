Um homem foi preso sob suspeita de porte ilegal de munição em um bar no Jardim Basilicato, em Sumaré. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na Rua Crenac, região conhecida por frequentes registros de tráfico de drogas.
De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram o suspeito em frente ao estabelecimento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no bar, atitude considerada suspeita pela guarnição. Inicialmente, nenhum item ilegal foi encontrado com ele durante a revista.
Devido ao comportamento de evasão e à possibilidade de que o homem tivesse repassado objetos ilícitos a outras pessoas no local, os policiais decidiram estender a abordagem aos demais frequentadores. Foi então que, com um dos homens revistados, os agentes localizaram uma munição intacta de calibre .38 no bolso esquerdo da calça.
Diante da situação, o homem foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao plantão policial de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.