FOI O BASTANTE

Com uma bala no bolso, homem vai para a cadeia por porte ilegal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia Militar prende homem em bar de Sumaré por porte ilegal de munição calibre .38; flagrante ocorreu durante patrulhamento no Jardim Basilicato.
Um homem foi preso sob suspeita de porte ilegal de munição em um bar no Jardim Basilicato, em Sumaré. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na Rua Crenac, região conhecida por frequentes registros de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram o suspeito em frente ao estabelecimento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no bar, atitude considerada suspeita pela guarnição. Inicialmente, nenhum item ilegal foi encontrado com ele durante a revista.

Devido ao comportamento de evasão e à possibilidade de que o homem tivesse repassado objetos ilícitos a outras pessoas no local, os policiais decidiram estender a abordagem aos demais frequentadores. Foi então que, com um dos homens revistados, os agentes localizaram uma munição intacta de calibre .38 no bolso esquerdo da calça.

Diante da situação, o homem foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao plantão policial de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.

