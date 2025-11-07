07 de novembro de 2025
DEU RUIM

Jovem esconde droga em relógio de energia, mas não escapa da PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Flagrante ocorreu no Jardim Andrade após suspeito ser visto mexendo em relógio de energia; drogas e dinheiro proveniente de vendas foram apreendidos.
Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (6) sob a acusação de tráfico de drogas em Pedreira. A ação da Polícia Militar ocorreu no Jardim Andrade, após os policiais, durante patrulhamento de rotina, surpreenderem o indivíduo manipulando um relógio de energia elétrica.

Ao avistar a viatura, o suspeito afastou-se rapidamente do local, o que despertou a atenção dos militares. Imediatamente abordado, ele foi revistado, e em seus bolsos, os policiais encontraram R$ 68. De acordo com o relato do próprio infrator à PM, o valor era proveniente da venda de entorpecentes na região.

Após a declaração, foram realizadas buscas nas imediações e no interior do relógio de energia, resultando na apreensão de 14 microtubos de cocaína, seis pedras de crack e quatro porções de maconha.

O jovem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.

