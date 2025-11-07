Uma frente fria se aproxima da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e deve potencializar as condições para tempestades de alto impacto a partir desta sexta-feira (7). De acordo com a previsão do tempo, o fenômeno traz risco de chuvas intensas, granizo e ventos fortes.

A sexta-feira deve ser marcada por uma grande variação no tempo. A manhã terá predomínio de sol, mas a nebulosidade aumenta significativamente à tarde, quando começam as pancadas de chuva.

A massa de ar frio também causará uma ampla variação térmica. A previsão é de que as temperaturas oscilem entre 15°C e 31°C ao longo do dia. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).