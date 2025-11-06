A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8). A previsão é de chuvas intensas, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo, especialmente nas regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

O alerta é consequência da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, que deve intensificar áreas de instabilidade em todo o Estado. Segundo o órgão, a combinação entre o calor pré-frontal, o avanço de uma frente fria e a circulação do ciclone cria condições para tempestades severas, com raios frequentes, ventos extremos e até microexplosões atmosféricas (downbursts) — fenômenos que provocam rajadas violentas e concentradas.

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos significativos em áreas urbanas e litorâneas. A previsão aponta ventos de até 100 km/h na Região Metropolitana de Campinas (RMC), além da Grande São Paulo, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.