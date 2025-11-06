06 de novembro de 2025
CAMPINAS EM ALERTA

Ciclone extratropical traz risco de tempestade e forte vendaval

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Defesa Civil alerta para temporais, ventos de até 100 km/h e risco de granizo na região de Campinas entre sexta e sábado.
Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8). A previsão é de chuvas intensas, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo, especialmente nas regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

O alerta é consequência da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, que deve intensificar áreas de instabilidade em todo o Estado. Segundo o órgão, a combinação entre o calor pré-frontal, o avanço de uma frente fria e a circulação do ciclone cria condições para tempestades severas, com raios frequentes, ventos extremos e até microexplosões atmosféricas (downbursts) — fenômenos que provocam rajadas violentas e concentradas.

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos significativos em áreas urbanas e litorâneas. A previsão aponta ventos de até 100 km/h na Região Metropolitana de Campinas (RMC), além da Grande São Paulo, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

Nas demais regiões, as velocidades estimadas chegam a 115 km/h no Litoral Norte, 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Itapeva, e 95 km/h no interior — incluindo Presidente Prudente, Marília, Ribeirão Preto e Franca.

Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Com ventos acima de 100 km/h, o risco de danos aumenta de forma significativa”, reforçou a Defesa Civil em nota oficial.

Chuvas rápidas e volumosas

Os meteorologistas alertam que as chuvas devem ser fortes e de curta duração, com volumes consideráveis dependendo da região. Os acumulados previstos variam entre médio e alto, com destaque para o interior e o oeste do Estado, onde os índices podem ser muito elevados.

A Região de Campinas está entre as áreas com alto potencial de impacto, e há risco de alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e deslizamentos de encostas em locais mapeados como de risco.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada à população: evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, afastar-se de estruturas metálicas e desligar aparelhos elétricos durante tempestades.

