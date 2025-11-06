A circulação de ônibus no Terminal BRT Mercado, no Centro de Campinas, muda a partir desta sexta-feira (7 de novembro). Por causa das obras do reservatório de retenção de águas pluviais (RS-1) — o chamado piscinão da Praça da Ópera —, o embarque e desembarque no sentido Centro–bairro será suspenso, enquanto o sentido bairro–Centro continuará funcionando normalmente.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que a intervenção é temporária e necessária para o avanço das obras de macrodrenagem na região central. As mudanças atingem diretamente sete linhas do sistema BRT — BRT10, BRT11, BRT12, BRT20, BRT21, BRT25 e BRT26 — e três linhas convencionais: 212, 213 e 357.

Como ficam os trajetos

As linhas BRT10 e BRT11 deixam de parar no Terminal Mercado e passam a seguir pelas ruas Jorge Miranda, João Penido Burnier e Senador Saraiva, com novo ponto de embarque na avenida Senador Saraiva, após a Benjamin Constant.