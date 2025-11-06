06 de novembro de 2025
MEIO AMBIENTE

Justiça concede liminar à Prefeitura em disputa sobre arborização

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
TJ-SP suspende resolução do Comdema que exigia parecer prévio para qualquer intervenção em árvores públicas de Campinas.
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu, nesta quarta-feira (5 de novembro), uma liminar favorável à Prefeitura de Campinas na ação direta de inconstitucionalidade movida contra a Resolução nº 003 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), que disciplinava a arborização urbana no município.

A decisão, assinada pelo desembargador Gomes Varjão, suspende os efeitos da resolução até o julgamento definitivo da ação. O magistrado considerou que a norma poderia gerar “prejuízo à população local, na medida em que a municipalidade teria sido impedida de realizar a necessária manutenção da arborização urbana em razão do conteúdo da Resolução, expondo a risco os munícipes e o patrimônio público e privado”.

A resolução questionada determinava que toda intervenção em árvores localizadas em áreas públicas dependesse de consulta e parecer obrigatório do Comdema, o que, segundo a Prefeitura, interferia em atribuições exclusivas do Executivo.

Na ação, o município sustentou que o texto é inconstitucional por contrariar a Lei Orgânica de Campinas, ao criar obrigações administrativas que são de competência dos órgãos técnicos da administração pública.

O procurador-geral do Município, Roberto Granja, afirmou que a decisão representa “um passo importante para assegurar que a gestão ambiental ocorra com equilíbrio entre proteção ecológica e respeito às normas constitucionais”. Ele acrescentou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) continuará acompanhando o caso “na confiança de termos a melhor solução ao Município e às partes envolvidas”.

Com a liminar, a Prefeitura volta a ter autonomia para executar serviços de manutenção, poda e supressão de árvores em áreas públicas sem necessidade de autorização prévia do Comdema, até que o Tribunal julgue o mérito da ação.

