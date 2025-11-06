O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concedeu, nesta quarta-feira (5 de novembro), uma liminar favorável à Prefeitura de Campinas na ação direta de inconstitucionalidade movida contra a Resolução nº 003 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), que disciplinava a arborização urbana no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão, assinada pelo desembargador Gomes Varjão, suspende os efeitos da resolução até o julgamento definitivo da ação. O magistrado considerou que a norma poderia gerar “prejuízo à população local, na medida em que a municipalidade teria sido impedida de realizar a necessária manutenção da arborização urbana em razão do conteúdo da Resolução, expondo a risco os munícipes e o patrimônio público e privado”.

A resolução questionada determinava que toda intervenção em árvores localizadas em áreas públicas dependesse de consulta e parecer obrigatório do Comdema, o que, segundo a Prefeitura, interferia em atribuições exclusivas do Executivo.