Campinas já tem data marcada para entrar oficialmente no clima natalino. O Papai Noel chega no dia 28 de novembro, quando será inaugurada a Vila do Papai Noel, no Largo do Rosário, dando início à programação de fim de ano da cidade. A festa contará com serpentina, neve artificial, cores, personagens animados e a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Dário Saadi.

A Vila do Papai Noel ocupará uma área de 1.000 m² e ficará aberta todos os dias, das 10h às 22h, até 23 de dezembro. A chegada do Bom Velhinho está marcada para as 20h do dia 28, em um evento gratuito e aberto ao público.

Entre as novidades de 2025, o espaço contará com a Feira de Natal do Empreendedor, reunindo produtos artesanais e opções de presentes, além de uma decoração especial no Palácio da Cidade, localizado na praça Guilherme de Almeida, na avenida Francisco Glicério.