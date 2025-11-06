Campinas já tem data marcada para entrar oficialmente no clima natalino. O Papai Noel chega no dia 28 de novembro, quando será inaugurada a Vila do Papai Noel, no Largo do Rosário, dando início à programação de fim de ano da cidade. A festa contará com serpentina, neve artificial, cores, personagens animados e a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Dário Saadi.
A Vila do Papai Noel ocupará uma área de 1.000 m² e ficará aberta todos os dias, das 10h às 22h, até 23 de dezembro. A chegada do Bom Velhinho está marcada para as 20h do dia 28, em um evento gratuito e aberto ao público.
Entre as novidades de 2025, o espaço contará com a Feira de Natal do Empreendedor, reunindo produtos artesanais e opções de presentes, além de uma decoração especial no Palácio da Cidade, localizado na praça Guilherme de Almeida, na avenida Francisco Glicério.
“A nossa equipe está engajada na organização do Natal 2025. É uma festa grandiosa, que já faz parte da tradição da cidade, gerando expectativa tanto nas pessoas quanto nos comerciantes. Nós promovemos essa programação também para incentivar o comércio da cidade tanto no Centro quanto nos bairros”, afirmou Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.
O Palácio da Cidade, atualmente em processo de reforma para receber novos serviços em 2026, também ganhará iluminação e atrações natalinas. Durante o período festivo, a praça terá apresentações artísticas e culturais para toda a população.