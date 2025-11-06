A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandado de busca e apreensão em Jundiaí, dando sequência à quinta fase da Operação Mão Protetora, conduzida pela Delegacia da PF em Campinas. A ação faz parte de uma série de investigações voltadas ao combate à exploração sexual infantojuvenil em ambiente virtual.

As apurações tiveram início em 2025, a partir de informações de inteligência da própria PF em Campinas, que identificou indícios de disseminação de material de abuso infantil na internet. Desde então, a operação atua de forma contínua para reprimir a produção, o compartilhamento e o armazenamento de conteúdo ilícito envolvendo menores de idade.

O mandado expedido pela Justiça Federal teve como objetivo coletar novas provas e identificar possíveis envolvidos. Equipamentos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia técnica, para subsidiar as investigações e individualizar responsabilidades penais.