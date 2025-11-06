06 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MÃO PROTETORA

PF de Campinas faz operação contra exploração sexual infantil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PF
Polícia Federal cumpre mandado em Jundiaí na quinta fase da Operação Mão Protetora, que combate crimes de exploração sexual infantil na internet.
Polícia Federal cumpre mandado em Jundiaí na quinta fase da Operação Mão Protetora, que combate crimes de exploração sexual infantil na internet.

Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandado de busca e apreensão em Jundiaí, dando sequência à quinta fase da Operação Mão Protetora, conduzida pela Delegacia da PF em Campinas. A ação faz parte de uma série de investigações voltadas ao combate à exploração sexual infantojuvenil em ambiente virtual.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As apurações tiveram início em 2025, a partir de informações de inteligência da própria PF em Campinas, que identificou indícios de disseminação de material de abuso infantil na internet. Desde então, a operação atua de forma contínua para reprimir a produção, o compartilhamento e o armazenamento de conteúdo ilícito envolvendo menores de idade.

O mandado expedido pela Justiça Federal teve como objetivo coletar novas provas e identificar possíveis envolvidos. Equipamentos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia técnica, para subsidiar as investigações e individualizar responsabilidades penais.

Segundo a corporação, a Operação Mão Protetora integra um conjunto permanente de ações da PF voltadas à proteção da infância e à repressão de crimes cibernéticos, com atuação articulada entre setores de investigação e perícia.

A PF também fez um alerta aos pais e responsáveis, reforçando a importância de monitorar o uso da internet por crianças e adolescentes, orientando sobre os riscos do ambiente digital e estimulando o uso responsável das redes.

Comentários

Comentários