A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza nesta quinta-feira (6) a interdição temporária de um trecho da avenida Senador Darcy Ribeiro, entre a avenida Iguatemi e o acesso da avenida Mackenzie com a própria Darcy Ribeiro.

O bloqueio ocorre das 8h às 16h para a execução de serviços de fresa e recapeamento asfáltico. Durante o período, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para sinalizar a interdição e orientar os motoristas.

Como rota alternativa, a Emdec indica o desvio pela avenida Mackenzie, até o retorno junto ao Terminal Urbano.