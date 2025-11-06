06 de novembro de 2025
TRÂNSITO E OBRAS

Avenida Darcy Ribeiro é interditada para obras de recapeamento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição será feita nesta quinta-feira (6) para execução de fresa e recapeamento entre as avenidas Iguatemi e Mackenzie.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza nesta quinta-feira (6) a interdição temporária de um trecho da avenida Senador Darcy Ribeiro, entre a avenida Iguatemi e o acesso da avenida Mackenzie com a própria Darcy Ribeiro.

O bloqueio ocorre das 8h às 16h para a execução de serviços de fresa e recapeamento asfáltico. Durante o período, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para sinalizar a interdição e orientar os motoristas.

Como rota alternativa, a Emdec indica o desvio pela avenida Mackenzie, até o retorno junto ao Terminal Urbano.

A orientação aos condutores é para redobrar a atenção e respeitar a sinalização de trânsito durante o período de obras.

