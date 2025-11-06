O time de Futebol de Amputados de Sumaré embarca para mais um desafio nacional: o Campeonato Brasileiro da Série A, que será disputado em Salvador, entre os dias 6 e 9 de novembro. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA), reúne as principais equipes do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Sumaré Futebol de Amputados integra o grupo com São Bento (de Sorocaba), Assama (de Maringá) e Goiás, representando o município e o estado de São Paulo. A participação da equipe é vista como uma conquista do esporte inclusivo local.

O Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados – Série A será realizado no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e visa promover a integração, o espírito esportivo e a valorização de atletas com deficiência física.