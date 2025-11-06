A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (5), um homem responsável por um depósito irregular em Campinas e apreendeu mais de dez mil vasilhames de bebidas destiladas. A ação partiu de denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de limpeza e revenda de garrafas destinadas a fábricas clandestinas.
A prisão ocorreu porque o homem foi surpreendido descartando produtos químicos de forma irregular no Rio Capivari. A apreensão foi realizada na Rua Yves Montand, no bairro Chácara Santa Letícia.
No local, os policiais encontraram uma ampla estrutura para armazenamento e higienização dos recipientes. A investigação apura se as garrafas, após limpas, eram revendidas para falsificadores de bebidas.
O delegado responsável informou que a polícia vai apurar se os envolvidos agiam com dolo (consciência do crime) ou sem conhecimento do destino final do material.
A operação é um desdobramento de uma ação realizada no início de outubro. Desde os casos de intoxicação por metanol registrados em São Paulo, a polícia tem intensificado o combate à adulteração de bebidas.