Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) pela Polícia Militar, acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira. O caso ocorreu no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, onde a vítima precisou se trancar no banheiro da própria casa para escapar das agressões.

De acordo com o relato da mulher, prestado aos policiais, o ex-marido quebrou os vidros da porta de entrada da residência na noite de terça-feira e tentou arrombar o banheiro onde ela estava escondida. Apesar de separados há seis meses, o agressor reside nos fundos do mesmo terreno e não aceita o fim do relacionamento.

A vítima foi encontrada pela guarnição visivelmente abalada e com medo de novas agressões. Ela relatou que o ex-companheiro mantém um comportamento controlador e violento, motivado por ciúmes.