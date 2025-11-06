06 de novembro de 2025
PERIGOSO

'Isso ainda não acabou', disse homem ao ser preso por agredir ex

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem é preso em flagrante após invadir casa da ex-companheira em Santa Terezinha; vítima se trancou no banheiro para escapar das agressões.
Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) pela Polícia Militar, acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira. O caso ocorreu no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, onde a vítima precisou se trancar no banheiro da própria casa para escapar das agressões.

De acordo com o relato da mulher, prestado aos policiais, o ex-marido quebrou os vidros da porta de entrada da residência na noite de terça-feira e tentou arrombar o banheiro onde ela estava escondida. Apesar de separados há seis meses, o agressor reside nos fundos do mesmo terreno e não aceita o fim do relacionamento.

A vítima foi encontrada pela guarnição visivelmente abalada e com medo de novas agressões. Ela relatou que o ex-companheiro mantém um comportamento controlador e violento, motivado por ciúmes.

O homem foi localizado e abordado pelos PMs. Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado com ele, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica.

Segundo a polícia, ainda no local, o acusado fez ameaças veladas à vítima, declarando que "isso ainda não acabou" e que retornaria à residência.

O agressor e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.

